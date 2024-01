Nuove tariffe Amt, Campora: "Da 500 a 1.600 abbonamenti al giorno"

Con le nuove tariffe Amt è passata da circa 500 a 1.600 abbonamenti al giorno, numeri più che triplicati: i dati sono stati diffusi dall'assessore alla Mobilità Matteo Campora in consiglio comunale, rispondendo alle perplessità di Donatella Alfonso (Pd).

"Quando nel 2017 ho cominciato a fare l’assessore - ha detto Campora - si spendevano 395 per viaggiare solo sul territorio comunale di Genova, a fronte dei 295 euro che si pagano oggi per viaggiare in tutti e 267 i Comuni del genovesato, quindi di tutta la Città Metropolitana. È un’innovazione tariffaria che può ricevere delle critiche, ma i numeri ci parlano di un grande successo".

L'obiettivo dell'amministrazione è mettere al centro della mobilità il trasporto pubblico locale, considerando l’intera Città Metropolitana un bacino unico. "Un tempo ogni residente dell’entroterra pagava 650 euro per poter viaggiare sulle tratte urbane ed extraurbane, una tariffa abbassata successivamente a 400 euro - continua Campora - oggi, invece, si paga 295 per girare tranquillamente su tutto il territorio del genovesato, potendo utilizzare gratuitamente anche la metropolitana. Un sistema pensato anche per semplificare la vita delle persone, premiato dai cittadini a tal punto da registrare, relativamente agli over 70 e ad altre categorie, un vero e proprio assalto alle biglietterie di Amt".

Assalto che, però, ha creato diversi disagi tanto che fino al 30 aprile gli aventi diritto alla gratuità potranno viaggiare mostrando semplicemente il documento di identità anziché il Citypass, mentre alle biglietterie si può accedere solo su appuntamento. Sono anche stati attivati diversi sportelli del progetto StartTappe che aiuteranno gratuitamente i cittadini nelle procedure necessarie per ottenere il sospirato pass.