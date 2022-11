Minori non accompagnati, le nuove regole del Comune

In arrivo nuove regole dal Comune di Genova per far fronte all'emergenza dei minori stranieri non accompagnati, che nel capoluogo ligure sono al momento circa 450.

Per le strutture cambia il modello di accreditamento sulla base di una sperimentazione che le vedrà attive 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, con un regolamento che indica attività che i ragazzi devono seguire durante il giorno: sveglia entro le 9, divieto di uscite serali, obbligo di rientro entro le 21, a dormire entro le 24 e poi divieto di assumere alcol e droghe fuori e dentro la struttura. Questo nuovo modello prevede "moduli" con equipe di accoglienza dedicata ogni 25 ospiti; in un edificio possono essere presenti più moduli, purché sempre con equipe dedicate e distinte tra loro.

Il rientro oltre la mezz'ora dall'orario stabilito verrà considerato mancato rientro e la struttura lo comunicherà immediatamente a procura dei minori, questura e commissariato di zona.

Stretta anche sull'utilizzo del cellulare, da concordare con gli educatori: in caso di abusi, il telefono verrà loro ritirato.

E poi tante attività per combattere l'ozio e tenere impegnati i ragazzi: eccezion fatta per i momenti di riposo, ci sarà una partecipazione maggiore alla vita comunitaria e ai momenti di studio, lavoro, sport.