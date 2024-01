In arrivo una nuova passerella disabili per l'accesso in spiaggia a ponente

In arrivo a Pegli una nuova passerella per favorire l'accesso in spiaggia (zona levante) alle persone con disabilità e rendere il litorale più inclusivo.

"L'azione - spiega il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - è compresa nella visione progettuale del Municipio per la riconduzione al decoro e alla sicurezza di questo bellissimo angolo di litorale. Sono in corso azioni con il Demanio marittimo in collaborazione con l'amministrazione comunale per trasformare l'idea in realtà".

Nelle linee programmatiche del Municipio è infatti compresa la riqualificazione del tratto della spiaggia di Pegli tra i bagni Last Beach e l'associazione La Gritta, che da molti anni versa in uno stato di incuria, degrado e abusivismo.

Tra le idee per la zona, da attuare anche con l'aiuto del Comune, ci sono altresì la rimozione di una tettoia in tubi innocenti, il posizionamento di una recinzione per limitare l'accampamento abusivo (uno dei temi caldi della scorsa estate), la sostituzione panchine degradate e la riparazione dei giochi bambini. "Fa tutto parte delle linee programmatiche che ci siamo dati come Municipio - aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici Davide Siviero - che però ha risorse limitate e che servono spesso per le urgenze. Quello che possiamo lo facciamo con risorse nostre ma in altri casi portiamo i problemi agli assessori comunali di competenza per un aiuto dal Comune".