Rifacimento della passeggiata di Voltri, Piciocchi: "Tra un anno e mezzo la nuova promenade"

È in fase di preparazione il bando per il progetto del rifacimento della passeggiata Roberto Bruzzone di Voltri, pesantemente danneggiata dall'ultima mareggiata. Siccome non è la prima volta che la promenade subisce gravi danni, il Comune ha deciso per il rifacimento della struttura con materiali e tecniche più adatti a resistere all'azione delle onde: un progetto da 4 milioni di euro inserito nel Piano Triennale delle Opere pubbliche.

In preparazione il bando per la gara di progettazione

"Finalmente il progetto - ha spiegato il vicesindaco Pietro Piciocchi lunedì in consiglio municipale del Ponente - è stato recentemente sbloccato dal punto di vista dei fondi: sono finanziamenti europei che andranno al programma Pon Metro e abbiamo avuto l'assenso formale da Roma a poterli utilizzare per questa progettualità".

Adesso dunque occorre entrare nel vivo: "Stiamo preparando il bando per la gara di progettazione. Oltre a individuare un progettista per quanto riguarda la parte strutturale, abbiamo intenzione di chiedere l'intervento di figure esperte sul tema delle difese costiere proprio per evitare gli errori del passato". Insomma, una passeggiata non solo esteticamente bella ma anche resistente al mare, che il vicesindaco esclude possa essere rifatta con traversine in legno. E oltre al lungomare occorrerà pensare anche ai sistemi per il suo presidio come ad esempio massi da collocare immediatamente a valle della struttura.

Passeggiata pronta nel 2026: "Non sappiamo se quattro milioni saranno sufficienti"

La passeggiata sarà un tassello di quello che l'amministrazione considera "Waterfront di Ponente", con la promenade che nel lungo periodo potrà arrivare ad Arenzano a ponente, e a Pra' a levante: "Ci vorranno anni, ne siamo consapevoli, ma chiederemo ai progettisti di immaginare questo scenario. Se arrivassimo entro la fine di quest'anno ad avere definito un progetto convincente ci prendiamo cinque o sei mesi per elaborare il progetto, poi credo che nel giro di un anno e mezzo, cioè nel 2026, potremo vedere la nuova passeggiata. Sono tempi ragionevoli e siamo in condizione di rispettarli".

Sui quattro milioni stanziati, Piciocchi non sa se in questo momento è una risorsa sufficiente per il tratto di passeggiata da andare a rifare: "Ma è una risorsa cospicua che ci consente di partire, poi se ci sarà necessità di integrarlo vedremo, non lasceremo a metà la passeggiata".

Cosa succede quest'estate nel frattempo

Nel frattempo, comunque, la stagione balneare è alle porte e la passeggiata è ancora transennata: "Una serie di sopralluoghi ci ha condotti alla conclusione che non vale la pena riparare certi punti della passeggiata per gli ingenti costi, ma siamo intervenuti subito per metterla in sicurezza transennandola e intervenire per riparare le aree meno danneggiate in previsione dell'estate: in particolare la Spiaggia dei Bambini, a ponente" ha spiegato il presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza.

Nel frattempo ci sono stati contatti con il Comune e il consorzio Utri Mare che ha la responsabilità della manutenzione ordinaria della passeggiata: "Si procederà con una serie di ordinanze di limitazione per far sì che non si faccia male nessuno - conclude Barbazza - ma potremo riconsegnare un lungomare magari a settori ma che consenta il libero accesso alla spiaggia e la fruibilità di un tratto che va da piazza Odicini fino alla Spiaggia dei Bambini". A breve inoltre dovrebbe partire anche la riprofilatura della spiaggia.