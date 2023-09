Teatri di Sant'Agostino: pronta la nuova facciata

Venerdì 29 settembre 2023, intorno alle ore 20, sarà presentata la nuova facciata dei Teatri di Sant’Agostino, in piazza Renato Negri. Sono state rimesse a nuovo attraverso un intervento di efficientamento energetico realizzato dal Comune di Genova con circa due milioni di euro del Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito del Piano integrato Caruggi per la rigenerazione del centro storico.

Gli interventi realizzati hanno riguardato l'involucro edilizio, che è stato migliorato, riducendo le dispersioni di calore durante i periodi freddi e aggiungendo una nuova "pelle" di facciata per schermare l'edificio durante i periodi estivi, contribuendo così a controllare il surriscaldamento. Sono stati sostituiti i generatori di calore: quelli di nuova installazione - a differenza dei precedenti che utilizzavano combustibili fossili - sono pompe di calore a funzionamento elettrico, rendendo il riscaldamento dell'edificio più sostenibile ed ecologico. Inoltre, tutti i corpi illuminanti interni sono stati sostituiti con luci a tecnologia led, riducendo il consumo energetico e migliorando la qualità della luce all'interno del teatro.

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi spiega: "Abbiamo concluso un progetto ambizioso, nei tempi previsti, che valorizza un luogo tra i più simbolici non solo per la cultura in città ma anche per la socialità dei genovesi, nel cuore del nostro bellissimo centro storico. L’intervento che abbiamo concluso non si limita alla riqualificazione energetica, ma comprende un intervento globale che migliora le prestazioni del Teatro di Sant'Agostino, valorizzandone le sue funzionalità come centro aggregativo e aprendo nuove opportunità culturali. Come amministrazione stiamo investendo molto, grazie alle risorse intercettate del Pnrr, su teatri, penso anche al Teatro Nazionale, luoghi di cultura in generale perché possano essere sempre più al passo con i tempi e con le più moderne esigenze, aprendosi alla città e ai giovani, rendendoli sempre più ambientalmente sostenibili".

La direzione del Teatro aggiunge: "Siamo molto felici di poter aprire la nuova stagione della Tosse in un teatro rinnovato nella sua veste esterna, che dà alla piazza che lo ospita e al quartiere un volto nuovo. E siamo davvero orgogliosi di proseguire la nostra attività in uno spazio molto più efficiente dal punto di vista energetico. La riduzione dell’impatto ambientale dei luoghi della cultura è un obiettivo prioritario del Mic, ampiamente condiviso dalla Fondazione Luzzati -Teatro della Tosse, che, da sempre, nei suoi spettacoli all’aperto pone particolare attenzione all’ambiente, con lavori a bassissimo impatto, costruiti adattandosi alle caratteristiche dei luoghi, che ne diventano scenografia e sala teatrale. Ringraziamo per questo il Comune di Genova e in particolare il vicesindaco Pietro Piciocchi, assessore con delega al coordinamento, gestione e attuazione del Pnrr, che ha cofinanziato i lavori e il dottor Luca Parodi, di Regione Liguria, coordinatore tecnico della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e Province autonome".