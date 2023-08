Nuova diga, la procura apre fascicolo per ipotesi abuso d'ufficio e turbativa d'asta

La procura di Genova ha aperto un fascicolo sulla costruzione della nuova diga foranea. Per ora i reati sono solo ipotesi di abuso d’ufficio, turbativa d’asta, pericolo per l’incolumità delle persone e attentato alla sicurezza della navigazione.

Il fascicolo, che è in mano al pm Walter Cotugno, già titolare delle indagini sul crollo del Ponte Morandi e del relativo processo in corso, ma anche della Torre Piloti, nasce da due esposti presentati il primo a febbraio scorso, il secondo il 24 luglio, dall’ex procuratore regionale della Corte dei Conti Ermete Bogetti. In cui sono ipotizzati i reati e per i quali gli accertamenti e le indagini è stato incaricato il Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria della Gdf guidato dal colonnello Andrea Fiducia.

Il mega appalto da un miliardo e 300 milioni di euro, finanziati dal Pnrr e affidato a una cordata con Webuild come capofila, era già stato messo sotto la lente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, che aveva deciso di contestare l’impianto normativo e le procedure messe in atto. Nella relazione si parlava di conflitti di interesse, scarsa trasparenza, mancato rispetto dei principi di concorrenza.