Nuova apertura al Mercato di Corso Sardegna: arriva Ca’ Zampa, la clinica “all in one”

Inaugura una nuova attività al Mercato di corso Sardegna ed è tutta dedicata agli amici a quattro zampe. Si tratta di Ca' Zampa clinica innovativa che propone una formula "all in one": servizi di veterinaria, toelettatura, educazione cinofila e prodotti per la loro cura. Team dedicato, non solo a cani e gatti, ma a tutti gli animali da compagnia.

La clinica è aperta 7 giorni su 7, da lunedì Alla domenica dalle 9 alle 20. Offre un ampio parcheggio gratuito esterno e grazie alla sua posizione, vicino alla fermata dei bus e alla stazione di Brignole, è facilmente raggiungibile.

La struttura veterinaria Ca’ Zampa Genova si estende su una superficie di 150 metri quadrari, nei quali sono stati inseriti 3 sale visita, un blocco chirurgico all’avanguardia -per interventi di chirurgia open o in laparoscopia-, il laboratorio per le analisi, le sale di diagnostica per immagini.

Nella struttura è anche possibile prendere parte a sedute di educazione cinofila, oltre ad acquistare prodotti, diete veterinarie e parafarmaci indicati dal veterinario. Ca’ Zampa infine ha studiato spazi e percorsi appositi per accompagnare, con la giusta privacy, all’interno della Clinica gli animali anche nella fase finale della vita.

Accanto alla struttura si trova la toelettatura Ca’ Zampa dove si effettuano: bagni, tutti i tipi di taglio del mantello, cura delle unghie e i vari trattamenti per il benessere e la bellezza dei pet. Oltre alle prestazioni tradizionali sono disponibili bagni all’ozono e trattamenti di dermocosmesi e di shampoo-terapia.

La sala lavaggio è a vista per permettere, ai proprietari che lo desiderano, di seguire da fuori il proprio amico a 4 zampe nella fase del bagno.

Medici veterinari e professionisti saranno sempre adisposizione per il benessere degli animali domestici.

A comporre la squadra dei veterinari e di esperti del Centro Ca’ Zampa Genova sono professionisti di lunga esperienza maturata in vari ambiti legati alla cura dell’animale domestico, specializzati anche in animali da compagnia non convenzionali . Operativi in qualsiasi momento della giornata per soddisfare il suo benessere e sempre disponibili a dare consigli per esaudire le richieste dei proprietari.

Ca’ Zampa è un Gruppo italiano di Centri veterinari che offrono tutti i servizi legati al benessere degli animali domestici: veterinaria, toelettatura, educazione cinofila, fisioterapia. Degenza e prodotti per il benessere. Con l’apertura di Genova, sono 10 i Centri presenti sul territorio nazionale (dopo Brugherio, Milano Portello, Milano Monte Nero, Arese, Fiordaliso, Cremona, Udine, Mestre e Roma). L’obiettivo di sviluppo è una rete di alcune decine di Centri entro 5 anni.