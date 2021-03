Esce all'alba per andare a pesca, rapinato e ferito con un coccio di bottiglia

I fatti risalgono allo scorso luglio. Arrestato un 24enne, già detenuto nel carcere di Parma per un analogo episodio, commesso nel capoluogo emiliano

La polizia è riuscita ad assicurare alla giustizia l'autore di una rapina, consumatasi alle prime luci dell'alba, nel cuore del centro storico del capoluogo ligure. I fatti risalgono allo scorso luglio, quando un uomo, appena uscito di casa per recarsi a pesca, ha visto trasformare una piacevole giornata dedicata all'amato hobby, in una disavventura da dimenticare in fretta e che poteva avere conseguenze ben peggiori.

L'uomo, infatti, mentre percorreva la centralissima piazza della Nunziata, è stato raggiunto da un ragazzo, che, dopo avergli puntato al fianco un coccio di bottiglia, gli ha intimato di consegnarli tutto quello che aveva. Un cellulare e pochi euro, questo il magro bottino per ottenere il quale il rapinatore lo ha anche colpito al collo e alla mano, provocandogli tagli che hanno richiesto numerosi punti di sutura.

I poliziotti della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato le indagini, riuscendo a dare un volto e a identificare il rapinatore. Si tratta di un senegalese, A. N., 24enne, irregolare e già gravato di precedenti per analoghi reati.

Il lavoro degli investigatori, coordinati dalla locale procura della Repubblica, si è concentrato, soprattutto, sull'analisi delle telecamere dei circuiti di videosorveglianza pubblici e privati, presenti in zona. L'accurata ricostruzione degli attimi precedenti e successivi al delitto ha consentito di delineare un circostanziato quadro accusatorio a carico dell'indagato, necessario per l'emanazione della misura cautelare da parte dell'autorità giudiziaria.

L'ordinanza di custodia in carcere è stata notificata al senegalese presso il carcere di Parma dove era già detenuto per un analogo reato, commesso nel capoluogo emiliano.