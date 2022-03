Non si ferma all’alt della polizia locale, inseguimento in centro

Inseguimento per le vie del centro ieri mattina quando un motociclista non si è fermato all'alt della polizia locale in piazza della Nunziata.

La pattuglia ha messo la sirena e lo ha inseguito fino in via Ippolito d'Aste dove il 37enne italiano alla guida di un Honda SH è stato fermato.

Ma non finisce qui: l'uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti fino ad alzare le mani. Bloccato dagli agenti è stato portato negli uffici di piazza Ortiz per l'identificazione e per gli accertamenti sullo scooter sottoposto a fermo amministrativo.