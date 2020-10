Colpisce la vittima con una ginocchiata e scappa con il portafoglio

Ha colpito con una ginocchiata un giovane in modo da distrarlo e portargli via il portafoglio. Il furto è avvenuto in piazza della Nunziata nella serata di sabato 24 ottobre 2020. Protagonista della vicenda un 21enne di origini marocchine, bloccato da alcuni passanti in via Lomellini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane è stato arrestato da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, insieme a un agente della polizia di Stato per furto aggravato. La refurtiva, 50 euro, è stata recuperata e restituita alla vittima. Questa mattina il giovane è stato processato con rito direttissimo.