Allarme truffe, la campagna della polizia locale e il nuovo numero verde

La polizia locale ha lanciato la campagna antitruffa 2024, promossa insieme al Comune e al Ministero dell'Interno, per aiutare i cittadini a evitare di cadere nelle trappole orchestrate dai malviventi e fornire strumenti utili soprattutto per le persone più fragili. In casa, per strada e su internet il pericolo di furti e raggiri è frequente e l’arma migliore per difendersi consiste nel conoscere gli espedienti usati dai truffatori, evitando così le situazioni a rischio. La campagna pone particolare attenzione alle truffe online, perché nell'era digitale, in un mondo in continuo divenire, si è sempre più esposti a truffe che sfruttano la mancanza di familiarità con la tecnologia, o un banale momento di disattenzione.

"Rischio truffe? Fatti trovare pronto. Informati, riconosci e denuncia" è il messaggio che compare nella campagna. Il primo passo è appunto 'informarsi': in questo contesto la Polizia Locale si schiera al fianco del cittadino per fornire tutti gli strumenti necessari e le conoscenze per imparare a 'riconoscere' a prima vista e così evitare un tentativo di truffa. Non meno importante, la denuncia: solo in questo modo è possibile contrastare questi fenomeni.

È stato istituito un numero verde a cura della Società di Mutuo Soccorso della Polizia Locale - 800 394 839, a disposizione di tutti i cittadini che necessitano di informazioni, anche in merito a situazioni poco chiare, che potrebbe nascondere una truffa. Chiunque si senta invece in pericolo e abbia bisogno di supporto immediato deve chiamare il numero unico di emergenza 112. La campagna offrirà, a partire dal 28 febbraio, la possibilità di ritirare la guida informativa in tutte le edicole del Comune di Genova, nei Municipi e nei distretti della Polizia Locale, o di scaricarla online dal sito del Comune di Genova - smart.comune.genova.it/campagna-antitruffa. Sarà inoltre veicolata all'interno dei mezzi pubblici grazie al supporto di Amt.

"Lavoriamo ogni giorno per la vostra sicurezza, ma mai come in questo caso diventa importante lavorare insieme - ha dichiarato l’assessore alla sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile Sergio Gambino -. Nel caso foste rimasti vittime di una truffa, non vergognatevi. Abbiate il coraggio di denunciare, perché può capitare a tutti, anzi, si tratta di un fenomeno in crescita anche tra i più giovani ma di cui si parla ancora troppo poco per paura del giudizio. Ma è proprio nell’ombra che questi fenomeni prendono sempre più campo: e noi abbiamo bisogno anche della vostra voce, forte e chiara, per fare sempre più luce. Dobbiamo farci trovare pronti, perché è solo insieme che possiamo fare la differenza".

"I nostri operatori sono formati per affrontare ogni problematica, dal contrasto allo spaccio degli stupefacenti, alla tutela della sicurezza urbana: tra le particolari competenze della Polizia Locale, assume un ruolo particolare la lotta alle truffe - spiega il comandante della Polizia locale di Genova Gianluca Giurato -. Si tratta di un impegno costante che vede protagoniste sia le nostre pattuglie sul territorio che operatori altamente specializzati in reati informatici e raggiri assicurativi. La Polizia Locale di Genova è al vostro fianco nella lotta alle truffe, nemico subdolo che mina la fiducia e la sicurezza delle nostre famiglie. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti voi, offrendovi supporto, informazioni e strumenti per difendervi dalle truffe che purtroppo sono sempre più diffuse e sofisticate".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp