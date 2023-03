Numero unico per cure non urgenti, la richiesta di attivazione non è ancora partita

In Liguria non esiste ancora il numero unico 116 117 per l'accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura. E la domanda per attivarlo non è ancora stata inoltrata al ministero.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha garantito l'impegno della Regione per avviare tutte le azioni possibili per garantire l'organico necessario a servizio. Gratarola ha annunciato, inoltre, che la giunta ha incaricato Alisa di fornire gli elementi necessari per presentare al ministero della Salute la richiesta di attivazione del servizio e di predisporre uno studio di fattibilità per realizzare in Liguria il modello gestionale secondo la normativa nazionale.

L'assessore ha fornito la spiegazione come risposta a un'interrogazione, presentata in consiglio regionale in occasione della seduta di martedì 14 marzo 2023 da Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dal gruppo. Il consigliere ha chiesto alla giunta se l'organico attuale presso il servizio di continuità assistenziale è adeguato al buon funzionamento del servizio nazionale 116117 e quali ulteriori azioni saranno assunte per renderlo efficiente.

Attualmente il numero è disponibile in tutta la Lombardia, nelle provincie di Novara, Alessandria, Vercelli, Verbano-Cusio-Ossola, Cuneo, Asti e Torino città, nella Provincia Autonoma di Trento ed è in fase di attivazione su alcuni territori di Sardegna, Lazio e Basilicata, che hanno già ottenuto l'autorizzazione a realizzare il numero.

A cosa serve

Il numero garantisce a tutti i cittadini nelle 24 ore la possibilità di ricevere, senza soluzione di continuità, risposte a tutte le chiamate di cure mediche non urgenti. Inoltre funziona da raccordo con il servizio di continuità assistenziale e di emergenza urgenza. Rispondono operatori in lingua italiane e in lingua inglese.