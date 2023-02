Nue 112: nel 2022 oltre un milione di chiamate, ma più della metà 'improprie'

A distanza di sei anni dall'attivazione del numero unico di emergenza 112 in Liguria, l'ospedale policlinico San Martino 'festeggia' questa ricorrenza, ricordandone il funzionamento e ripercorrendo i numeri raggiunti dal servizio.

La direttiva europea prevede infatti che componendo il 112, sia da telefono fisso che da cellulare, il cittadino possa accedere ai servizi di emergenza grazie a una centrale unica di risposta (Cur) in grado di localizzare e inoltrare la richiesta di emergenza all'ente di soccorso adeguato e competente territorialmente. Inoltre, in caso di eventi 'complessi', che richiedono l'intervento di più enti di soccorso, la centrale operativa del Nue 112 ha la possibilità di allertarli tutti già a partire dalla prima chiamata.

La chiamata viene raccolta dalla centrale unica di risposta, che, anche grazie a specifiche tecnologie basate sui dati gps, localizza e identifica la natura dell'emergenza, inoltrandoli alla centrale operativa di secondo livello competente per un intervento immediato sul territorio.

Tra i vantaggi del sistema 112 vi è la possibilità, per tutti i cittadini, di raggiungere gratuitamente, attraverso un solo numero, tutti i servizi di emergenza con la garanzia di un accesso multilingue. Rilevante è infatti il servizio di interpretariato telefonico, che permette a tutte le centrali di secondo livello di entrare in conferenza con l'utente straniero e il mediatore linguistico, allo scopo di gestire le necessità di emergenza (sanitarie, ordine pubblico, ecc.) nel modo più appropriato.

Tutte le chiamate sono poi localizzate attraverso differenti tecnologie; questa funzione risulta particolarmente rilevante per le chiamate provenienti da aree extra urbane, dove potrebbe risultare più difficile essere individuati. La Cur, inoltre, effettua un'importante azione di filtro delle chiamate improprie (le cosiddette chiamate 'non di emergenza'), garantendo così agli enti di soccorso di ricevere esclusivamente quelle richieste che necessitano del loro intervento.

Il numero unico di emergenza 112 è attivabile anche con l'applicazione ufficiale 'Where are U', che consente di mettersi in contatto con la centrale operativa e inviare in tempo reale la propria posizione. Se la situazione di emergenza non consentisse di parlare, attraverso 'Where Are U' è possibile effettuare una chiamata muta, che, con appositi pulsanti, consente di segnalare il tipo di soccorso richiesto.

I numeri del servizio Nue 112

Nel 2022 le chiamate totali ricevute dalla centrale unica di risposta 112 sono state 1.016.151, delle quali circa 534.001 sono state filtrate in quanto 'chiamate improprie' e quindi non inoltrate alle centrali operative competenti (circa il 53%). Sempre nel 2022, le chiamate di soccorso giunte sono state così inoltrate:

forze dell'ordine: 148.089 chiamate

vigili del fuoco: 46.741 chiamate

emergenza sanitaria: 265.983 chiamate

capitaneria di porto: 410 chiamate

polizia locale Genova: 20.927 chiamate.

"Questi dati confermano come l'utilizzo del numero unico per le emergenze - affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - consenta davvero una sempre maggiore tempestività ed efficienza nella gestione dei soccorsi grazie agli strumenti di filtro e di smistamento delle chiamate verso il soggetto più competente per la presa in carico di ogni specifica richiesta, attraverso anche la geolocalizzazione della chiamata, la traduzione simultanea per gli stranieri e la app sui nostri telefoni cellulari. Nel 2017 - ricordano - la Liguria fu la seconda Regione dopo la Lombardia ad attivare il Nue, che è per noi motivo di orgoglio: i cittadini hanno imparato a usarlo e a conoscerlo, anche i più piccoli grazie alle attività svolte nelle scuole. Il nostro ringraziamento - concludono Toti e Gratarola - è rivolto agli operatori laici che, dopo una specifica e adeguata formazione, con grande professionalità assicurano questo fondamentale servizio su tutto il nostro territorio".

"Il Nue 112 è un servizio strategico per tutte le emergenze che insistono sulla nostra Regione - aggiunge Paolo Frisoni, direttore dell'emergenza territoriale 112/118 -: rappresenta il primo e fondamentale contatto del cittadino con gli enti del soccorso. Gli operatori sono consapevoli del loro ruolo nella catena dei soccorsi e a loro va il mio ringraziamento per l'impegno costante e la dedizione. Per il Nue 112 è fondamentale il lavoro in stretta sinergia con gli enti deputati al soccorso per questo abbiamo attive diverse collaborazioni ultima in ordine temporale quella con la polizia locale riviera di ponente e Savona, che hanno svolto una giornata di formazione presso la nostra Cur".