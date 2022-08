Nudo sullo scooter in autostrada, fermato dalla polizia

Senza vestiti a bordo di uno scooter in autostrada. É l'ennesimo "avvistamento" di questa estate a dir poco "bollente" in Liguria.

Dopo la pattinatrice depistata dal navigatore, la folle manovra del tir in contromano, in A10 è arrivato anche un uomo nudo.

Il 60enne fermato dalla polstrada ha dichiarato agli agenti: "Stavo solo raggiungendo una spiaggia per nudisti". É accaduto la mattina del 29 agosto, nel tratto compreso tra Genova e Savona, dove il motociclista è stato visto sullo scooter con indosso soltanto solo una canotta arrotolata e il casco.

La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del capoluogo ligure che ha mandato le pattuglie all'inseguimento del motociclista nudo che ora, però, sarà ricoperto di multe: una per aver messo in bella mostra le parti intime e un'altra per guida pericolosa.

La polizia di Stato ricorda, ancora una volta, come essere a digiuno delle più elementari regole di base sulla cultura della guida sicura e sulla civile convivenza, possa provocare gravi danni.