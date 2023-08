Nubifragio Bardonecchia, la protezione civile della Liguria pronta a entrare in azione

La protezione civile della Liguria è pronta a entrare in azione per aiutare la popolazione della Val di Susa e la Regione Piemonte, dopo i drammatici eventi alluvionali che domenica sera hanno colpito Bardonecchia.

A renderlo noto, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha espresso vicinanza alla popolazione: "Un pensiero va ai cittadini che stanno affrontando momenti di grande apprensione e difficoltà, ma anche ai soccorritori, sempre in prima linea nella gestione delle emergenze. Siamo pronti a sostenere il governatore Alberto Cirio con la mobilitazione delle nostre squadre della protezione civile. In queste ore continuiamo a seguire l'evolversi della situazione, ribadendo la nostra vicinanza in caso di necessità".

Domenica sera sono esondati i torrenti Rio Merdovine e Frejus in provincia di Torino e al momento risultano 5 persone disperse, un ferito non grave e 120 sfollati.