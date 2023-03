Nozze d'oro, festa per 600 coppie genovesi

Una giornata speciale per seicento coppie genovesi che si sono sposate nel secondo semestre del 1971 e nel primo del 1972: oggi, lunedì 27 marzo, il Comune di Genova ha dedicato loro le celebrazioni di “50 Anni Insieme”, un evento diventato parte delle tradizioni della città, sentito e atteso da coloro che hanno tagliato il traguardo delle nozze d’oro.

Il festeggiamento collettivo è iniziato con un doppio appuntamento nella cattedrale di San Lorenzo e nella basilica di San Siro, dove l’arcivescovo Marco Tasca e monsignor Marco Doldi hanno celebrato la messa, ed è poi proseguito nel teatro Carlo Felice con l’accoglienza del sindaco Marco Bucci, dell’assessore ai Servizi Civici Marta Brusoni e del Sovrintendente del teatro lirico Claudio Orazi.

"Oggi rendiamo merito a seicento coppie che hanno dimostrato un'incredibile capacità di essere una famiglia, di amare, di comprendere, di tollerare e di condividere - ha affermato il sindaco Marco Bucci -. Una coppia che ha raggiunto i cinquant’anni di matrimonio ha fatto tanto per la nostra città: è giusto che l'amministrazione lo riconosca. Un contributo che deve essere valorizzato e che deve essere un esempio per i nostri giovani e per le future generazioni. Siamo orgogliosi di questo grande traguardo".

"È bellissimo aver riunito tantissime coppie felici che raccontano la vita di Genova e che rappresentano un po’ la storia di tutti - ha aggiunto l’assessore ai servizi civici Marta Brusoni -. Siamo molto felici di poterli festeggiare con tanta ammirazione e stima".

La festa, arricchita dall’esibizione del soprano Ksenia Bomarsi e del baritono Marco Camastra accompagnati al pianoforte da Sirio Restani, si è conclusa con un grande brindisi e il taglio della torta nel foyer organizzato con i ragazzi dell’istituto Firpo Buonarroti e la collaborazione del Caffè del Teatro.