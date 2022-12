Genova, i 18 fatti che raccontano il 2022 negli articoli di GenovaToday

È stato un anno di notizie a Genova: dalla cronaca nera alla politica, dalle storie agli eventi, anche per questo 2022 GenovaToday ha raccontato una città in cambiamento. Andiamo a vedere - tra le centinaia di fatti accaduti e consultabili sul sito - i 18 più significativi dell'anno.

1- BUCCI RIELETTO SINDACO

Sul fronte della politica la notizia più significativa per la città è stata senza dubbio la rielezione del sindaco Marco Bucci che ha vinto al primo turno contro il competitor progressista Ariel Dello Strologo e gli altri sfidanti. Anche nei Municipi il voto ha ridisegnato la mappa politica della città. A dicembre è inoltre stato respinto il ricorso portato avanti da alcuni cittadini sulla presunta ineleggibilità del sindaco.



2- ELEZIONI POLITICHE

Sempre sul fronte politico, a settembre i genovesi sono tornati ancora alle urne per le elezioni politiche che hanno visto trionfare la coalizione di centrodestra capitanata da Giorgia Meloni: dopo una campagna elettorale "lampo", ecco i 15 eletti in Liguria.



3- LA SCOMPARSA DI BEPPE PERICU

Da ricordare, nel frattempo, la scomparsa di un ex sindaco molto amato dai genovesi: Beppe Pericu. Al funerale centinaia di presenti di ogni colore e appartenenza politica, tra commozione e applausi.



4- PROCESO MORANDI

Tra le notizie più importanti per Genova, da sottolineare l'inizio del processo per il crollo del ponte Morandi: dal 7 luglio, giorno dell'inizio, GenovaToday ha seguito sul campo le udienze, le testimonianze e l'iter della vicenda giudiziaria.



5- GUERRA IN UCRAINA

La guerra in Ucraina ha segnato anche Genova e la Liguria, che hanno aiutato fin dal primo momento migliaia di profughi, accogliendoli e moltiplicando le iniziative di solidarietà di istituzioni, associazioni e singoli cittadini con centinaia di persone (adulti e bambini) mobilitate per portare beni e aiuti nei territori martoriati e mettere in salvo chi fugge dal conflitto.



6- SANITA'

Sul fronte sanitario il 2022 ha segnato un parziale ritorno alla normalità nonostante il covid-19, tra campagna vaccinale e graduale abbandono delle restrizioni. Ma anche a seguito della pandemia - tra mancanza di personale e carichi di lavoro giudicati spesso insostenibili da lavoratori e sindacati - la situazione negli ospedali e nei pronto soccorso è peggiorata e ha portato, tra le altre cose, allo sciopero dei sanitari del Galliera.



7- ANSALDO

Parlando di lavoro, da ricordare anche la protesta dei dipendenti di Ansaldo Energia a ottobre con due giornate di fuoco culminate con l'occupazione dell'aeroporto Cristoforo Colombo e terminate con Cassa Depositi e Prestiti che si impegnava a valutare la ricapitalizzazione.



8- PESTE SUINA

Tornando a parlare di sanità, una nuova insidia ha riguardato questa volta le nostre alture: quella della peste suina, con il 'lockdown dei boschi' terminato ad aprile. Ma la minaccia non si è fermata e i casi positivi continuano a salire.



9- DIMISSIONI PRESIDENTE AMT

Dimissioni a dicembre per il presidente di Amt Marco Beltrami, alle cui origini sembrano esserci divergenze con il sindaco in merito alla gestione dell'azienda. Al suo posto, per la prima volta alla guida della società viene nominata una donna: Ilaria Gavuglio.



10- OMICIDIO SCAGNI

Per quanto riguarda la cronaca nera, il 1 maggio una donna nel levante genovese è stata uccisa a coltellate: Alice Scagni, ferita a morte dal fratello Alberto. I genitori fin da subito hanno detto che le loro ripetute e disperate richieste d'aiuto sono rimaste inascoltate dalle autorità ed è stata aperta un'inchesta che vede indagati due poliziotti e un medico. In un'intervista esclusiva a GenovaToday, i genitori di Alberto e Alice hanno annunciato di voler intitolare alla figlia una borsa di studio per agenti di polizia, al fine di studiare meglio la psicologia.



11- FEMMINICIDIO A SAN BIAGIO

Un nuovo femminicidio a luglio, a San Biagio, con la morte di Marzia Bettino per mano del marito Sebastiano Cannella. L'omicidio ha sconvolto la Valpolcevera, zona di Genova da cui arrivano comunque richieste di aiuto quasi ogni giorno ai centri antiviolenza.



12- DELITTO DELLA FRECCIA

Sempre sul fronte della cronaca nera, a novembre un altro omicidio ha scosso il cuore di Genova innescando un acceso dibattito sulla sicurezza nel centro storico: il cosiddetto 'delitto della freccia'. Alfredo Javier Romero Miranda, uscito per festeggiare la nascita del figlio, è stato ucciso con una freccia scagliata dalla finestra di Evaristo Scalco.



13- DISABILI RIMASTI SENZA POSTO SUL TRENO

Ad aprile, un gruppo con 25 ragazzi disabili è rimasto a terra alla stazione di Genova Piazza Principe poiché i posti sul convoglio erano già occupati. La notizia ha fatto il giro d'Italia, e l'associazione Haccade! ha raccontato la sua versione dei fatti a GenovaToday.



14- TERREMOTO

Paura a fine settembre per un terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Bargagli avvertito anche a Genova: persone per strada, treni fermi, evacuazioni e qualche crollo. Diverse scosse, anche se di entità più lieve, sono state registrate nelle settimane successive.



15- MALTEMPO A LEVANTE

Verso fine agosto una violenta ondata di maltempo ha investito il levante della provincia, con downburst, temporale, grandinata con chicchi grandi come palline da golf, 15 persone in ospedale e 5 milioni di euro di danni stimati.



16- GENOA RETROCESSO

Per quanto riguarda il calcio, anno nero per il Genoa, retrocesso in serie B dopo una sfortunata stagione 2021/2022. Periodo tribolato anche per la Sampdoria, con la crisi societaria: Massimo Ferrero sta trattando con Banca Sistema per avere i 30 milioni necessari all'aumento di capitale, mentre Meryl Partners, sembra aver ritirato la sua offerta di trenta milioni.



17- GENOVA SET PER FILM E SERIE TV

Genova sempre più spesso meta privilegiata di produzioni audiovisive, come ha confermato anche la Film Commission a GenovaToday. Dopo il successo clamoroso della serie tv "Blanca" e l'annuncio di "Blanca 2", è tornata a Genova anche "Petra 2", sono arrivati "Sopravvissuti", "Blocco 181", "Criminel", "Con la grazia di un dio" e altri.



18- RISTORATORE GENOVESE VINCE LA BATTAGLIA CONTRO GOOGLE

La tradizione culinaria genovese si difende bene: sono molti i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, i campioni di street food e le paninoteche finiti nelle classifiche dei migliori locali d'Italia nel corso dell'anno. E proprio dal Genova arriva il caso raccontato da GenovaToday di un piccolo ristorante che ha vinto una causa contro Google per la questione delle recensioni fake che avevano penalizzato diversi locali genovesi.