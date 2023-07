Addio alla piccola Nora, la bimba di Pegli non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta la piccola Nora. La bambina di Pegli di 5 anni, affetta dal sarcoma di Ewing, si è spenta nell'ospedale del Texas dove si era recata per effettuare terapie sperimentali. La sua storia aveva commosso la città e si era scatenata una vera e propria corsa alla solidarietà, con una raccolta fondi che aveva coinvolto tantissimi genovesi e anche le tifoserie di Genoa e Sampdoria.

L'ultimo messaggio della famiglia, a metà giugno, aveva fatto capire che purtroppo la situazione era molto complicata: "Purtroppo Nora non reagisce come ci aspettavamo - si leggeva -. Ringraziamo tutti per la vicinanza, ma, essendo l'ultimo periodo che potremmo viverci nostra figlia, vi chiediamo rispetto e discrezione. Scusateci e vi preghiamo di comprendere".

I social sono invasi di messaggi di cordoglio da parte di tantissimi genovesi che avevano provato a dare una mano con una donazione, complessivamente erano stati infatti raccolti oltre 300mila euro. Senza tutto questo la piccola Nora non avrebbe avuto la possibilità di continuare a sperare. Non è purtroppo bastato, un angelo brilla ora nel cielo.