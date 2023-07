L'ultimo saluto alla piccola Nora: "Ricordiamola con tanti palloncini colorati"

L'ultimo saluto alla piccola Nora, bimba di 5 anni affetta dal sarcoma di Ewing che si è spenta nei giorni scorsi. Venerdì 28 luglio 2023, alle ore 11:30, i funerali presso la chiesa dell'Immacolata di Pegli. Una storia che aveva commosso i genovesi e coinvolto la città in una straordinaria raccolta fondi per il viaggio della speranza negli Stati Uniti. "Portate tutti i palloncini che volete - il messaggio della famiglia -. Li faremo volare insieme a lei. Grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto dimostrato".

Purtroppo le cure sperimentali presso un centro specializzato in Texas non sono bastate. Inizialmente le terapie negli Stati Uniti avevano fatto sperare, poi la piccola ha iniziato a non rispondere più alla cura, è rientrata a casa ed è stata ricoverata al Gaslini. La famiglia aveva chiesto di interrompere le raccolte perché ormai non c'era più nulla da fare e aveva sempre spiegato che tutto il denaro in eccesso rispetto alle spese sarebbe stato donato per aiutare altre famiglie.

La raccolta fondi aveva coinvolto anche le tifoserie di Genoa e Sampdoria, la piccola Nora era una sostenitrice del Grifone, ma in casi come questo non esistono colori. Nei giorni scorsi sono comparsi striscioni su entrambe le sponde calcistiche di Genova per esprimere cordoglio.