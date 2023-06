La piccola Nora non reagisce alle cure, la famiglia: "Chiediamo rispetto e discrezione"

Rispetto e discrezione. A chiederli sono i genitori di Nora, la bambina di Pegli che sta lottando contro il Sarcoma di Ewing. A febbraio la piccola, insieme alla sua famiglia, è partita per gli Stati Uniti per raggiungere l'Anderson Cancer Center di Houston, ospedale all'avanguardia nelle cure contro il sarcoma, un'ultima speranza dopo le brutte notizie ricevute presso il Gaslini di Genova.

"Purtroppo Nora non reagisce come ci aspettavamo. Ringraziamo tutti per la vicinanza, ma, essendo l'ultimo periodo che potremmo viverci nostra figlia, vi chiediamo rispetto e discrezione. Scusateci e vi preghiamo di comprendere". Il messaggio dei genitori di Nora è stato riportato sul gruppo Facebook 'Aiutiamo Nora'.

"Questo è quello che ho ricevuto dalla famiglia della nostra piccola Nora - scrive l'autrice del post -. Ci abbiamo provato in tutti i modi ma purtroppo anche questo responso non è stato clemente. Speriamo che si viva al meglio tutto il tempo che le resta. Non doveva andare così. Grazie mille di cuore a tutti voi".

Il messaggio è diretto in particolare a tutti coloro che hanno risposto alla richiesta di aiuto, grazie alla quale sono stati superati i 300mila euro. Per la piccola Nora sono stati organizzati anche numerosi eventi, il cui ricavato è stato donato per permetterle di curarsi. Senza tutto questo, non avrebbe avuto la possibilità di continuare a sperare fino ad adesso.

È una magra consolazione, ma l'auspicio è che il grande cuore dei genovesi possa riuscire a scaldare in qualche modo quello dei familiari della piccola in questo momento così difficile.