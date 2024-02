Sfonda posto di blocco ed rischia di investire un rider

Il fine settimana appena trascorso è stato movimentato sulle strade di Genova, con il nucleo polizia stradale della polizia locale chiamato a intervenire in diverse situazioni per garantire la sicurezza pubblica.

Sabato sera, a Sampierdarena, un'auto ha sfonda un posto di blocco, il conducente è riuscito a fuggire con manovre rischiose, mettendo a repentaglio la vita di un rider di passaggio. Dopo approfondite indagini, è emerso che il conducente non aveva patente né assicurazione, ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

Domenica mattina, un trentenne dell'Ecuador è stato fermato per la guida sospetta del suo motociclo, risultando positivo all'alcoltest con un tasso quasi doppio del limite consentito. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente, mentre la sua moto è stata sequestrata.

Ancor, nel pomeriggio, un genovese ha tentato di fuggire dall'alt imposto da una pattuglia nel quartiere di Prè, risultando essere alla guida di un motociclo rubato e portando con sé un cutter. È stato denunciato per varie accuse, compresa la ricettazione.

Sempre nel pomeriggio, un cittadino campano è stato sanzionato per eccesso di velocità in corso Italia, con conseguente ritiro immediato della patente in attesa della sospensione da parte del prefetto.