Nome falso per avere il permesso di soggiorno, era ricercato

Giovedì 21 gennaio si è presentato presso gli sportelli dell'ufficio immigrazione in via D'Annunzio per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, privo di documenti e declinando false generalità. Protagonista un marocchino di 32 anni.

I poliziotti lo hanno sottoposto a fotosegnalamento a seguito del quale è emersa la reale identità e un ordine di carcerazione per espiare una pena detentiva di 10 mesi.

Il 32enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.