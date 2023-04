Skymetro, il comitato del 'no' scende in piazza: "Per una Val Bisagno sostenibile e vivibile"

Il comitato 'Opposizione Skymetro - Val Bisagno sostenibile' ha annunciato una manifestazione di piazza contro il al progetto di prolungamento sopraelevato della metropolitana, l'appuntamento è stato lanciato per venerdì 12 maggio 2023 in piazza Romagnosi a Marassi tra le ore 18 e le ore 20.

"A 9 mesi dall’inizio del percorso di 'Opposizione Skymetro - Valbisagno Sostenibile' - scrive il comitato - organizziamo una giornata in piazza per raccontare le novità sull'opera, quanto siamo riusciti a scoprire sulle criticità del progetto, sulle proposte possibili e per continuare a promuovere un confronto e una discussione pubblica. Vogliamo che il 12 maggio sia una manifestazione per tutti. Uno spazio che viene abitato da diverse realtà e cittadini che vogliono essere protagonisti della progettazione di una Genova, e una Val Bisagno, rispettata, abitabile, bella, vivibile. Pensiamo a tutti: singoli, gruppi, associazioni, espressioni politiche, privati che in questo periodo si sono mobilitati per favorire una progettazione utile e bella per la Val Bisagno".

"In questi mesi - prosegue il comitato - abbiamo 'scoperto' che il progetto con cui lo skymetro è stato finanziato era tutto fuorché un progetto ben fatto. Forse non era neanche un progetto strutturato. E senza nessuna partecipazione reale finché non si sono mossi i cittadini. Abbiamo continuato ad approfondire soluzioni diverse, sia minime che organiche, come con la proposta di tram, promuovendo confronti pubblici e tecnici. Abbiamo realizzato, e continuiamo a realizzare, centinaia di banchetti informativi, decine di riunioni pubbliche, numerosissime riunioni e contatti in città e nella Valle, raccolto migliaia di firme. Abbiamo promosso, quindi, un percorso e uno spazio di partecipazione, progettazione della città, confronto che riteniamo indispensabile per una città vivibile e sostenibile".

"Abbiamo promosso - concludono - e assistito a una discussione pubblica finalmente attuata, anche grazie al nostro lavoro, e a tanti gruppi, associazioni, partiti che hanno preso posizione e hanno iniziato un ragionamento sulla vivibilità della Val Bisagno Il tema recentemente è approdato sulla stampa nazionale e in questi giorni arriva anche in parlamento con interrogazioni promosse da diversi partiti. Invitiamo tutti i singoli cittadini, comitati, gruppi e organizzazioni a partecipare e portare la propria voce e il proprio parere sul 'no' allo skymetro e su una Val Bisagno sostenibile e vivibile. Il 12 maggio non è solo la 'nostra' manifestazione, ma uno spazio per tutti quelli che vogliono opporsi allo skymetro e contribuire al futuro della ValBisagno".