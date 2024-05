Inchiesta corruzione, negata la revoca della misura interdittiva per Moncada

Nessuna revoca della misura interdittiva per Francesco Moncada. Per il manager di Esselunga, marito della proprietaria Marina Caprotti è arrivato il diniego alla domanda del suo avvocato Paola Severino, di eliminare la misura cautelare del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali per i prossimi 12 mesi. Moncada era stato interrogato lo scorso 10 maggio, nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva reso dichiarazioni spontanee, sottolineando di avere agito "sempre nel pieno rispetto della legalità e in assoluta trasparenza". Moncada si è inoltre dimesso dal cda di Esselunga, mostra che per la gip Paola Faggioni non basta a ottenere la revoca della misura in quanto "permangono i gravi indizi di colpevolezza non essendo stati rappresentati elementi idonei a modificare il quadro di pericolosità sociale". "permangono tuttora, concrete e attuali, le esigenze connesse al pericolo che una ripresa dei rapporti con le persone coinvolte nell'attività corruttiva possa agevolare la ripetizione dei reati della stessa specie".

Secondo l'accusa Esselunga avrebbe pagato pubblicità elettorale in cambio dello sblocco delle pratiche per l'apertura di due punti vendita a Sestri Ponente e Savona.

Secondo la ricostruzione dei magistrati i rapporti con Toti e il suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, li avrebbe tenuti il consigliere di amministrazione del gigante lombardo della grande distribuzione, Francesco Moncada. Il finanziamento illecito al governatore si sarebbe concretizzato nel pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari. I passaggi pagati segretamente da Esselunga a Toti sarebbero comparsi sul pannello pubblicitario esposto su Terrazza Colombo, nel grattacielo genovese di piazza Dante, per la campagna elettorale comunale del giugno 2022. In cambio Toti e Cozzani si sarebbero impegnati a sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura dei punti vendita