Il comitato contro la funivia per forte Begato lancia la protesta a Tursi

Mercoledì 19 ottobre 2022 si svolgerà a palazzo Tursi una commissione consiliare sul progetto della funivia del Lagaccio, opera che dovrebbe collegare mare e monti, da via Fanti d'Italia, di fronte a stazione Marittima, fino alla collina, e che sarà finanziata interamente dai fondi Pnrr.

Il comitato No Funivia-Con i piedi per terra ha chiamato a raccolta i cittadini contrari al progetto lanciando un presidio di protesta sotto palazzo Tursi, tra le ore 14:30 e le ore 17. "Facciamo sentire la nostra voce - si legge nel volantino - per dire no a quest'opera inutile e dannosa". Da tempo i residenti del Lagaccio protestano contro un progetto che reputano troppo impattante per il quartiere, nei mesi scorsi hanno organizzato assemblee e anche un corteo.

Nelle scorse settimane il tema era stato discusso, con polemiche tra maggioranza e opposizione, anche in consiglio comunale, dove era stata annunciata proprio una commissione consiliare per approfondire il progetto.