"No ai cassoni, basta servitù", flash mob dei comitati durante la Milano-Sanremo

I comitati del ponente contrari al progetto della fabbrica dei cassoni della nuova diga foranea hanno protestato attraverso un flash mob durante il passaggio dei ciclisti impegnati nella Milano-Sanremo. Esposti diversi striscioni contro la giunta e il sindaco Marco Bucci. "I voti li hai presi, ora i cittadini vanno difesi", "Ci avete rotto i polmoni" e "No ai cassoni, basta servitù" sono alcuni degli slogan utilizzati dai cittadini che da tempo esprimono la propria contrarietà attraverso raccolte firme, cortei "improvvisati" fuori dal municipio, presidi e assemblee.

I comitati hanno anche organizzato una manifestazione in piazza per la prossima settimana. Si sono dati appuntamento alle ore 10:30 di sabato 25 marzo alla stazione di Pra' per un corteo che proseguirà poi fino a Pegli, in largo Calasetta.

La manifestazione è organizzata dai comitati Pegli Bene Comune, Lido di Pegli, Noi di Pra', Palmaro, Val Varenna: sono invitati a partecipare tutti i cittadini e le forze politiche che abbracciano la causa. I comitati del ponente da sempre si sono mostrati contrari al posizionamento della fabbrica dei cassoni necessari per costruire la diga sul sesto modulo del porto di Pra', preoccupati per la salute e l'ambiente, ma non solo: molti temono che possa essere un'operazione che di fatto sdoganerebbe l'ampliamento del porto al di fuori dei confini stabiliti da anni.