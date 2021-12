Autostrade, via i cantieri fino al 12 dicembre e poi di nuovo per le Feste

Cantieri autostradali smontati nelle tratte di competenza di Aspi da oggi fino al 12 dicembre, nei giorni legati alla festività dell’Immacolata. Le operazioni da parte dei tecnici della società concessionaria si sono concluse nei tempi previsti, per consentire già dal pomeriggio di venerdì 3 dicembre la fluidità del traffico sulle tratte interessate.

Rimangono attive solamente le riduzioni di carreggiata tra Bolzaneto e Ronco Scrivia sull'A7 e tra il casello di Genova Ovest e lo svincolo con l'A10, gli scambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante sull'A12 e tra Masone e Voltri in A26 (in corrispondenza della Galleria Bertè).

Per quanto riguarda l'A12, nella tratta di competenza di Salt da sabato 4 dicembre è prevista la sospensione dei cantieri fino all'8 dicembre. Rimangono attivi uno scambio di carreggiata e un restringimento di corsia sulla Ceparana-Sestri Levante e il restringimento di corsia sulla Fornola-La Spezia). La sospensione dei cantieri sull'A12 si ripeterà dal 23 dicembre al 10 gennaio (a eccezione di un cambio di carreggiata sulla Ceparana-Sestri Levante e un restringimento di corsia sulla Fornola-La Spezia).

Sulla tratta di competenza di Autofiori (A10) è previsto lo stop ai cantieri dal 23 dicembre al 9 gennaio, a eccezione dello scambio di carreggiata Spotorno-Savona in direzione Genova (galleria Fornaci), della riduzione di carreggiata tra Borghetto Santo Spirito e Albenga in direzione Ventimiglia e dello scambio di carreggiata tra Albenga e Andora in direzione Ventimiglia (galleria Vallon d'Arme).

"Fino al 12 dicembre - afferma il presidente della Regione Giovanni Toti - le tratte di competenza di Aspi saranno libere dai cantieri e, allo stesso modo, un analogo stop ai lavori di messa in sicurezza è previsto anche durante tutto il periodo natalizio, dal 20 dicembre al 9 gennaio compresi. L’obiettivo è agevolare sia le attività economico produttive del nostro territorio, che hanno sopportato pesanti disagi, sia i turisti che sceglieranno la Liguria per trascorrere un periodo di vacanza, approfittando del ponte per l’Immacolata e poi anche delle festività di Natale e Capodanno".

L'assessore Giampedrone sottolinea che "questa pausa per l'Immacolata ci porta, tranne un paio di riduzioni di corsia e l'intervento nella galleria Bertè sull'A26 oggetto di ispezioni annuali, a una situazione analoga ad agosto, senza cantieri. Siamo già d'accordo con il ministero per una nuova riunione del tavolo tecnico con tutti i concessionari il giorno 9 dicembre, per affrontare il tema della ripresa dei cantieri dal 13 al 19, prima della pausa natalizia. Rimangono ovviamente in vigore fino al 31 dicembre tutte le esenzioni previste da Aspi, compresa quella nella tratta tra Genova Nervi e Genova Est mentre dal 1 gennaio scatterà il 'cash back' con la riduzione automatica del pedaggio in funzione dei tempi di percorrenza di una determinata tratta, con un meccanismo che avevamo condiviso anche con il mondo delle categorie".