Lavori e niente acqua: vie coinvolte e giorni

Iren Acqua ha comunicato che, per lavori programmati di manutenzione della rete idrica, sono state fissate due sospensioni dell'erogazione dell'acqua tra Sampierdarena e il Centro, la prima martedì 18 giugno e la seconda mercoledì 19 giugno. Di seguito vie coinvolte e dettagli.

18 giugno: niente acqua a Sampierdarena

Martedì 18 giugno 2024 dalle ore 6 alle ore 20 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune

di Genova:

Porto di Sampierdarena

Calata Derna

Via alla Calata Derna

Via al Ponte Eritrea

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe.

19 giugno: centro e Castelletto

Mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 8:30 alle ore 16 niente acqua nelle seguenti vie:

Via Caffaro sino al civico 36

Scalinata di San Gerolamo sino al civico 5

Piazza del Portello

Galleria Nino Bixio

Piazza Corvetto

Si potranno verificare abbassamenti di pressione in:

Corso Firenze

Corso Magenta

Corso Solferino

Corso Carlo Armellini

"Si precisa - spiega Iren Acqua - che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio".

In entrambi i casi viene spiegato che "Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente".

