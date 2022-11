Nicolò Anselmi lascia Genova e la basilica delle Vigne: è il nuovo vescovo di Rimini

Papa Francesco ha nominato Nicolò Anselmi vescovo di Rimini. Il parroco della basilica delle Vigne e vescovo ausiliare lascia così la città di Genova, era un punto di riferimento per il centro storico.

L'annuncio è arrivato nella mattinata di giovedì 17 novembre 2022 dall'arcivescovo Marco Tasca , che ha letto la Bolla papale e ha commentato: "Un momento di grande gioia, ma anche doloroso perché umanamente il momento del distacco è doloroso e per la nostra Chiesa genovese è un momento di fatica, che però ci deve far sentire uniti e ci deve far crescere. Restiamo uniti a monsignor Nicolò e alla sua famiglia - ha proseguito - e preghiamo per la sua nuova missione nella Chiesa di Rimini, che oggi riceve una grande grazia. Continuiamo a pregare per queste due Chiese che si affacciano sul mare e che da oggi si sentiranno ancora più unite".

"La Chiesa - la parole di monsignor Anselmi - animata dallo Spirito Santo, mi invia altrove a servire il corpo mistico di Cristo. Questo per me è un momento bello, ma anche un po’ doloroso per il distacco dalla mia Diocesi. Vorrei chiedere alla comunità cristiana genovese di continuare a mantenere l’unità, la comunione, nella pace, intorno all’arcivescovo; il secondo desiderio è quello che la chiesa che è in Genova continui a servire chi soffre, i più fragili, chi è solo, disperato, chi sta attraversando un momento di difficoltà".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha commentato: "Un ringraziamento a monsignor Nicolò Anselmi e un augurio per il suo nuovo incarico a vescovo di Rimini che siamo certi svolgerà con la consueta dedizione. In questi anni Anselmi è stato un punto di riferimento importante per la comunità genovese e per il nostro centro storico. Un sacerdote da sempre impegnato con i giovani, pronto ad avere un occhio di riguardo alle esigenze dei più deboli, coinvolgendoli in importanti occasioni di riscatto".