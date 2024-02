Sotto scorta il procuratore capo Nicola Piacente

Da oggi, lunedì 5 febbraio, il procuratore capo di Genova, Nicola Piacente, è sotto scorta per il rischio di ritorsioni anarchiche. Il capo dei pm genovesi verrà accompagnato dagli agenti armati anche a Palazzo di Giustizia. La notizia è stata anticipata da Il Secolo XIX.

L'istruttoria è stata condotta dalla Digos di Genova, che ha valutato anche un video, disponibile in rete su Youtube e in alcuni siti internet di area, dove si vedrebbe Piacente, accompagnato da un brano, che inneggia alla gambizzazione, avvenuta il 7 maggio 2012, di Roberto Adinolfi, ex amministratore delegato di Ansaldo Nucleare.

Le indagini, coordinate dallo stesso Piacente, avevano portato all'arresto dell'anarchico Alfredo Cospito. Esattamente un anno fa a Genova si tenne un corteo per chiedere lo stop al regime di 41 bis e del 'carcere duro' per Cospito.