Arriva la neve anche in città, con vento e temperature basse

Era stata tanto annunciata e alla fine la neve è arrivata - tra ieri sera e questa mattina - anche in città. Niente più di una "spolverata" che non si è fermata, in ogni caso, ma tanto è bastato per riempire i social di foto. Nevicate ben più abbondanti, invece, sulle alture, proprio come era successo già qualche settimana fa. Per quanto riguarda la neve, lunedì sera è stata segnalata soprattutto nelle vallate cittadine: a Pontedecimo e Cravasco, Isoverde, Campomorone, Santa Marta di Ceranesi, Trasta, ma anche in altre zone tipicamente più fredde della città come Voltri o la zona di Genova Ovest.

Basta però uscire di casa per rendersi conto che qualcosa è cambiato rispetto ai giorni scorsi: si registrano infatti forti raffiche di vento gelido e le temperature sono crollate, raggiungendo in alcuni casi - specialmente lunedì sera - anche gli zero gradi sulla costa e cifre con il meno davanti nell'entroterra.

Nessun disagio è stato registrato, per ora, alla viabilità o al funzionamento della ferrovia. Si segnala comunque nevischio sull'autostrada A26 tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.

Nella foto qui sotto, la situazione al rifugio Argentea stamattina:

Arpal non ha emesso allerta neve, ma il Comune di Genova ha comunque messo in moto la macchina di Protezione Civile per non farsi trovare impreparato. Anche Amiu è stata attivata e 12 mezzi spargisale sono pronti ad entrare in azione.

"Al momento gli organi preposti non hanno emanato allerta per rischio niviologico - spiega l'assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino -. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Proprio per questo, in un mondo dove ormai facciamo fronte a fenomeni estremi difficilmente prevedibili, preferiamo giocare d'anticipo: la prevenzione è la migliore arma che abbiamo e come Comune abbiamo deciso di predisporre tutto quello che faremmo se fossimo già in allerta per farci trovare pronti laddove ce ne fosse bisogno".

Le previsioni meteo

Previsioni meteo Liguria martedì 13 dicembre 2022

Peggioramento. A Genova cieli molto nuvolosi o coperti con pioggia che potrebbe essere mista a neve, in assorbimento dal pomeriggio. Temperature tra i 2° e i 3° C e venti tesi da nord-nordovest. Mare molto mosso.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 14 dicembre 2022

Gli esperti di 3BMeteo prevedono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 2°C. I venti da nord-nordovest, al mattino tesi e al pomeriggio moderati. Sul resto della Liguria. Sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione in serata. Sulla costa tra parte centrale della regione e levante cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco. Nell'interno molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco.

Tendenza meteo Liguria da giovedì 15 dicembre 2022

A Genova nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata per quello che riguarda giovedì 15 dicembre. Situazione che dovrebbe essere simile venerdì 16 dicembre, tendenza invece al miglioramento nel fine settimana del 17 e 18 dicembre. Si tratta di una tendenza, come sempre possibile saperne qualcosa di più solo verso metà settimana, quando le previsioni potranno avere maggiore attendibilità.