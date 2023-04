In val D'Aveto la primavera può aspettare

"La primavera bussa alle porte... Non in Val d'Aveto!!!". La neve ha portato anche il buon umore dalle parti del Bar Giulio a Rocca D'Aveto, dove, venerdì 14 aprile, è stata scattata la foto qui sopra, poi postata sui social.

Il maltempo che ha interessato la Liguria dunque, se sulla costa e nel primo entroterra ha portato la grandine, a quote più elevate è tornato a imbiancare i monti. Un brusco calo termico ha interessato tutta la regione, ma le temperature sono destinate a risalire in fretta.

Per oggi, venerdì 14 aprile, Arpal prevede fino al primo mattino venti sostenuti da nord, nordovest localmente forti su rilievi e sbocchi vallivi; in serata venti localmente forti da ovest, sudovest sulla costa dell'estremo Ponente.

Dalle prime ore della notte lungo tutta la costa mare molto mosso per onda lunga di libeccio (periodo 7-8 s fino al mattino e nuovamente in serata), in temporaneo calo a Ponente nelle ore centrali. Sabato 15 aprile il transito di un nuovo impulso in quota da nordovest comporta condizioni di diffusa instabilità, favorendo lo sviluppo di rovesci o temporali d'intensità fino a moderata, più probabili nelle ore centrali.

In serata ingresso di venti settentrionali fino a forti e rafficati. Dalle prime ore della notte lungo tutta la costa mare molto mosso per onda lunga di libeccio (periodo 6.5-7.5 s nella notte, 8-9 s in serata), in temporaneo calo a Ponente nelle ore centrali.