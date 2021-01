Allerta meteo neve, Toti: «Invito tutti a non muoversi»

Continua l'allerta neve sulla regione: la morsa del freddo interesserà il nostro territorio anche per la giornata di sabato 2 gennaio.

«L’allerta neve riguarda soprattutto il nostro entroterra – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la diretta del 1 gennaio –. Sarà allerta arancione per neve fino alle 15 di domani per poi virare in gialla fino alle 18. Il maltempo potrebbe interessare anche le alture di Genova o del Tigullio. Al momento è nevicato in alcune località della Val Bormida e della Valle Scrivia».

Pochi i disagi, fino ad ora, anche perché essendo tutta l’Italia in zona rossa gli spostamenti sono limitati. «Solo da lunedì la mobilità riprenderà per poi rifermarsi col ponte dell’Epifania. Il peggioramento è previsto per questa notte, invito pertanto tutti a non muoversi» conclude Toti.