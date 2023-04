Il ritorno della neve, le previsioni per Pasqua

È tornata la neve in Liguria. A testimoniarlo la foto, postata sulla pagina Facebook 'Impianti Val d'Aveto' venedì 7 aprile 2023. Minima della notte, come riporta il bollettino di vigilanza di Arpal, -3.4 gradi a Cabanne di Rezzoaglio. Di seguito le previsioni di Arpal fino al giorno di Pasqua.

Previsioni meteo Liguria venerdì 7 aprile 2023

Il rapido transito di una saccatura in quota dall'Europa settentrionale determina un aumento dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi, localmente associati a grandine. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Nevicate oltre 1200-1400 m su rilievi alpini e appenninici. Esaurimento dei fenomeni la sera a partire da Ponente. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali in rotazione da Nord in serata.

Previsioni meteo Liguria sabato 8 aprile 2023

Residua instabilità nella notte con possibili rovesci o temporali moderati specie su C. Nelle ore centrali e pomeridiane si rinnovano condizioni di instabilità con possibili brevi rovesci o isolati temporali sui rilievi, non si esclude un locale interessamento della costa. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali specie su AB, in attenuazione e rotazione pomeridiana dai quadranti occidentali con locali rinforzi sui capi di A.

Previsioni meteo Liguria domenica 9 aprile 2023

Un'ampia circolazione depressionaria in quota sui Balcani lambisce la Liguria determinando locali piovaschi nelle prime ore su CE e favorendo ancora instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o isolati temporali al più moderati. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) in mattinata su AB, in rotazione da Est/Sud-Est sui capi di A e successiva attenuazione.

La suddivisione in zone del territorio regionale