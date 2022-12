Neve anche a bassa quota, spargisale pronti a entrare in azione

Dopo un fine settimana asciutto e senza precipitazioni, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 dicembre potrebbe arrivare la neve, anche in pianura. È quanto previsto dal meteo che da stanotte indica possibilità di neve e nevischio anche in pianura, soprattutto nell'interno.

Arpal non ha emesso allerta neve, ma il Comune di Genova ha comunque messo in moto la macchina di Protezione Civile per non farsi trovare impreparato e da questa notte sarà aperta la sala emergenza, pronta ad attivarsi in caso di bisogno. Anche Amiu è stata attivata e 12 mezzi spargisale sono pronti ad entrare in azione.

"Al momento gli organi preposti non hanno emanato allerta per rischio niviologico – spiega l'assessore alla Protezione Civile Sergio Gambino -. Ma ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia. Proprio per questo, in un mondo dove ormai facciamo fronte a fenomeni estremi difficilmente prevedibili, preferiamo giocare d'anticipo: la prevenzione è la migliore arma che abbiamo e come Comune abbiamo deciso di predisporre tutto quello che faremmo se fossimo già in allerta per farci trovare pronti laddove ce ne fosse bisogno".

Previsioni meteo Liguria lunedì 12 dicembre 2022

Una debole perturbazione in arrivo dalla Francia richiama aria umida in quota. Non si escludono deboli precipitazioni in tarda serata con spolverate a tutte le quote su D, fino a 200-300 m su interno A e B. Venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti settentrionali su AB, in ulteriore intensificazione dalla tarda serata. Condizioni di disagio fisiologico per freddo in accentuazione dalla sera.

Previsioni meteo Liguria martedì 13 dicembre 2022

Nella notte possibili deboli precipitazioni sparse con spolverate a tutte le quote su D e parte occidentale di E, fino a 200-300 m su interno A e B, fenomeni meno probabili su C. Non si escludono brevi nevicate senza accumulo anche sulla costa di B. Esaurimento dei fenomeni in mattinata a partire dai versanti marittimi. Venti forti (50- 60 km/h) e rafficati settentrionali su parte orientale di A e B, localmente forti (40-50 km/h) altrove. Diffuso disagio fisiologico per freddo.

Previsioni meteo Liguria mercoledì 14 dicembre 2022

Persistono venti forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali, in graduale attenuazione nel corso della giornata. Mare in aumento a molto mosso in serata per onda lunga di libeccio. Condizioni di disagio fisiologico per freddo nelle prime ore, in attenuazione durante il giorno.

La suddivisione in zone del territorio regionale