Neve e nevischio anche a bassa quota, alberi caduti sulla strada e spargisale in azione

La neve era prevista e la neve è arrivata: è da mercoledì sera che le strade dell'entroterra (ma non solo) si sono imbiancate. Anche la costa è stata interessata dal fenomeno ed è da ieri che si segnala nevischio, fenomeno che continua anche stamattina anche a Pra', Pegli, Nervi, Arenzano, Cogoleto, con le montagne subito dietro tinte di bianco. Si segnala anche forte vento.

Neve più abbondante nelle vallate e nell'entroterra, con le valli soprattutto Scrivia e Stura imbiancate: la "dama bianca" si è posata a Ronco Scrivia, Isola del Cantone, Masone, Tiglieto, Campo Ligure, Busalla, Fado, Turchino, con qualche disagio segnalato a Rossiglione, dove il servizio scuolabus è stato sospeso a causa dell'attività di sgombero neve e salatura strade da parte degli operai comunali. Qui il video della neve sulle alture, tra strade e montagne. Nevicate abbondanti anche a Santo Stefano D'Aveto.

Sulle strade provinciali sono in azione più di 70 mezzi spargisale, sulle arterie ad alta quota sono in corso sgomberi neve, ma rimangono comunque transitabili.

Per quanto riguarda la situazione della viabilità, temporanee chiusure della strada provinciale 72 di Alpepiana e della provinciale 75 del Penna nei tratti superiori dopo i centri abitati. Sulla provinciale 21 di Neirone è caduto un albero: la strada, nonostante i lavori di rimozione, è comunque già stata riaperta.

Sulle autostrade si segnala neve tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone sulla A7 e nevischio tra Voltri e Predosa sulla A26 senza particolari conseguenze. Come sempre, invece, sono segnalate code per i cantieri.

Le previsioni meteo

Per quanto riguarda le previsioni - qui il dettaglio - Arpal per oggi (giovedì 19 gennaio) segnala deboli nevicate soprattutto nelle zone interne del centro levante della regione, anche a locale carattere di rovescio. Possibili piogge sulle coste di levante. Venti di burrasca forte da nord fino alle prime ore del mattino sul centro ponente. In giornata ci sarà un progressivo miglioramento, ma comunque la Protezione Civile segnala neve, vento di burrasca forte, disagio fisiologico.

Domani, venerdì 20 gennaio, giornata fredda e asciutta con cielo sereno o poco nuvoloso su centro ponente e qualche addensamento sui versanti padani e nelle zone interne di levante. Attenzione alle temperature, in ulteriore diminuzione. Venti settentrionali moderati in rinforzo a forti con raffiche di burrasca. La Protezione Civile segnala ancora disagio fisiologico per freddo.

Per i giorni successivi si può parlare di tendenza: sabato 21 previsto cielo sereno con temperature stazionarie e venti tra forti e moderati; per quanto riguarda domenica, cielo soleggiato e temperature stazionarie - dunque sempre basse - con venti moderati o forti. Ci aspetta dunque un weekend all'insegna del cielo prevalentemente sereno, ma attenzione al freddo.