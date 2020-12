«Autostrade continua a non garantire la sicurezza», sindacati all'attacco

I gestori delle autostrade liguri sono di nuovo al centro delle critiche per la gestione della rete. La neve, annunciata da giorni, ha comportato oggi pesanti disagi, soprattutto per chi si è messo alla guida per lavoro.

«Oggi - attaccano i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil Liguria in una nota - si è consumata l'ennesima vergogna sulle autostrade liguri. Nonostante i ripetuti avvertimenti circa il peggioramento delle condizioni atmosferiche, le Autostrade liguri, ancora una volta, si sono ritrovate all’appuntamento completamente impreparate. A farne le spese come sempre, oltre agli utenti, la categoria dei camionisti e dei corrieri, alcuni completamente bloccati nella neve, senza sapere se e quando potranno consegnare la merce e tornare al proprio domicilio».

«L’inverno e il maltempo si susseguono un anno dopo l’altro - proseguono i sindacati -: solo Autostrade pare non averlo capito. Purtroppo non possono dire altrettanto i camionisti imprigionati sui loro camion o che i disservizi di autostrade li vivono ogni giorno sulla propria pelle».

«Autostrade - concludono - continua a non garantire la sicurezza per chi transita sulla rete ligure e sicuramente si auto assolverà anche in questa circostanza. Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti, in virtù del fatto che tali situazioni possono creare situazioni di pericolo per tutti gli utenti che transitano sulla rete ligure chiedono alle autorità preposte di vigilare sull’operato di Autostrade».

Autostrade ha fatto sapere che sono oltre 500 i mezzi spargisale e spazzaneve in azione e 700 gli addetti alla viabilità, previsti dal Piano Operativo attivato fin dalle prime ore della mattinata nelle tratte tra Liguria, Piemonte e Lombardia.