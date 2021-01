Neve in autostrada sulla A7 e A26

La neve di queste ore si sta fermando anche in autostrada, sulla A7 e A26.

In particolare, neve abbondante sulla A7 tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto, e poi neve mista ad acqua tra Bolzaneto e Genova Ovest. Sulla A26, neve anche tra Genova e il bivio con la diramazione Predosa-Bettole. Al momento non sono comunque segnalate criticità particolari.



Autostrade per l'Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.