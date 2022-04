Aprile inizia con una spolverata di neve

Come da previsioni è arrivata una spruzzata di neve sia nell'entroterra di Genova tra Bargagli e Davagna che sul monte Fasce, ma anche in val d'Aveto e in val Cichero nell'entroterra di Chiavari. E poi spolverata anche a Montallegro sopra Rapallo e neve a Santo Stefano d'Aveto, dove però le piste da sci rimangono chiuse, domenica 3 aprile aperto l'impianto fino a Prato della Cipolla.

Gli esperti di 3BMeteo hanno spiegato che un profondo minimo depressionario si è collocato sul Golfo Ligure, alimentato da correnti fredde provenienti direttamente dall'Artico, e sta dando luogo a condizioni fortemente instabili su buona parte d'Italia. In Liguria è il settore di Levante quello alle prese con l'instabilità. Piogge e rovesci hanno aperto la giornata tra genovese e spezzino, dove le temperature nella notte sono calate sensibilmente permettendo alla neve di cadere fino a quote prossime ai 200/300metri sul golfo del Tigullio.