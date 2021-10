Nervi: è operativa la nuova viabilità

Come previsto nel progetto del Comune e del municipio levante, dalla mattina del 18 ottobre, la circolazione stradale a Nervi ha cambiato volto.

Nuovi sensi unici, oltre 50 nuovi parcheggi a disco orario, aree merci e una nuova zona ZTL in via Oberdan. Fin dalle prime ore della mattinata diverse squadre della polizia locale hanno presidiato gli incroci e gli snodi più delicati per dare indicazioni agli automobilisti.

Nelle vie centrali del quartiere non si è registrato nessun disagio, qualche rallentamento c’è stato invece in via Donato Somma, in direzione centro, a causa del nuovo semaforo che regola le immissioni da via Campostano.

Tra i cittadini e i commercianti della zona si è manifestato qualche malumore e un po’ di preoccupazione per le possibili ripercussioni sul passaggio di persone e turisti per le vie centrali di Nervi.

Via Oberdan è ora a senso unico in direzione levante, sui lati della strada sono state tracciate le nuove aree di sosta, già tutte occupate fin dalle prime ore della mattina. I veicoli proveniente dal centro di Genova e diretti alla stazione o in via Capolungo devono ora percorrere via Oberdan a senso unico e poi viale Franchini nel senso di marcia opposto rispetto al passato.

Giunti in piazza Pittaluga le auto possono solo proseguire verso la stazione o svoltare a sinistra in via Casotti. Il tratto di strada che separa piazza Pittaluga da via Oberdan è adesso ZTL e il transito è riservato solo ai residenti e commercianti. Il Comune di Genova ha anticipato che questa nuova viabilità è, per adesso, solo una sperimentazione.

Le prossime settimane saranno quindi fondamentali per capire se il progetto potrà diventerà definitivo.