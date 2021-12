Protesta anti Ztl a Nervi, assemblea pubblica con Bucci: "Non si torna indietro"

Non ci sarà il dietrofront sulla zona a traffico limitato a Nervi ma possibili modifiche e correzioni. Lo ha detto il sindaco Marco Bucci durante l'assemblea pubblica di ieri sera, martedì 21 dicembre, nell'istituto Emiliani, mettendo in chiaro che "sperimentale non vuol dire che si torna indietro".

Dalla platea, occupata da circa duecento persone, sono arrivati i malumori di alcuni commercianti che hanno lamentato il crollo degli incassi e dei residenti che soffrono per le lunghe code per raggiungere il centro città e per le dfficoltà a spostarsi con i mezzi pubblici. Osteggiato anche il capolinea degli autobus in via del Commercio che provocherebbe l'aumento del traffico e quindi dell'inquinamento.

Per andare incontro alle richieste, il sindaco, fiancheggiato dall'assessore ai Trasporti Matteo Campora, ha ipotizzato una serie di modifiche di cui si riparlerà a gennaio: si valuta, ad esempio, l'introduzione del doppio senso di marcia in viale Franchini, della gratuità per le navette elettriche, nuovi parcheggi per i residenti, arredi urbani, verde, pavimentazioni e cassonetti dei rifiuti.

All'assemblea era presente anche il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino: "Da ormai due mesi è partita la sperimentazione della nuova viabilità di Nervi e i risultati sono sotto i nostri occhi: disagi per tutti, per chi va al lavoro, a scuola, per chi usa il trasporto pubblico, per i mezzi di soccorso. Senza contare l'inquinamento aggiunto". Bucci, in veste di sindaco metropolitano, ha risposto che con la Ztl lo smog è diminuito del 60 per cento, come dimostrerebbero i dati.