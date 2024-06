Lavori di riqualificazione a Nervi: nuove modifiche a viabilità e bus

A Nervi continuano i lavori di riqualificazione (a questo link il progetto e le immagini) ed è al via il secondo lotto che riguarda via oberdan da via Chiesa Plebana a viale Franchini. Per questo motivo sono state disposte diverse modifiche alla viabilità, con le quali dovranno convivere i residenti per i mesi estivi, fino a fine settembre. Di seguito tutte le variazioni.

Nervi, le modifiche al traffico fino al 31 luglio

Via Guglielmo Oberdan, tratto compreso tra l’intersezione con viale Franchini (lato a ponente) e l’intersezione con viale privato Croce:

divieto di transito veicolare a eccezione dei veicoli afferenti al cantiere, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Franchini e il civico 83;

divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra il civico 83 e l’intersezione con viale Privato Croce, eccetto per i veicoli diretti e provenienti dagli accessi laterali carrabili autorizzati, situati all’interno della medesima area, il cui accesso è consentito dall’intersezione con viale privato Croce e nelle seguenti modalità: tra le ore 8 e le 17 dei giorni lavorativi è regolato da movieri; nei restanti orari e nei giorni festivi, è ripristinato il doppio senso di circolazione;

obbligo di svolta verso levante, per i veicoli provenienti dagli accessi carrabili.

Via Guglielmo Oberdan, tratto compreso tra il civico 87 e Piazza Pittaluga:

divieto di transito veicolare eccetto per i veicoli afferenti al cantiere e veicoli diretti agli accessi laterali carrabili regolarmente autorizzati, con circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico;

divieto di fermata su ambo i lati;

obbligo di svolta verso levante, per i veicoli provenienti dai passi carrabili;

soppresso il settore di sosta riservati ai veicoli addetti alle operazioni di carico e scarico delle merci sito di fronte al civico 87

Nervi, le modifiche al traffico dal 1° agosto al 26 settembre

Via Guglielmo Oberdan, tratto compreso tra l’intersezione con viale Franchini e viale Privato Croce:

divieto di transito veicolare eccetto per i veicoli afferenti al cantiere e veicoli diretti agli accessi laterali carrabili regolarmente autorizzati, con ripristino del doppio senso di circolazione;

divieto di fermata su ambo i lati;

obbligo di svolta verso ponente, per i veicoli provenienti dai passi carrabili.

Via Guglielmo Oberdan, tratto compreso tra l’intersezione con viale Privato Croce e il civico 99:

divieto di transito veicolare a eccezione dei veicoli afferenti al cantiere, nel tratto compreso tra i civici 91 e 99;

divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Privato Croce e il civico 80, eccetto per i veicoli diretti e provenienti dagli accessi laterali carrabili autorizzati, situati all’interno della medesima area, il cui accesso è consentito dall’intersezione con viale privato Croce e nelle seguenti modalità: tra le ore 8 e le ore 17 dei giorni lavorativi, è regolato da movieri; nei restanti orari e nei giorni festivi, è ripristinato il doppio senso di circolazione;

obbligo di svolta verso ponente, per i veicoli provenienti dagli accessi carrabili;

soppresso il settore di sosta riservati ai veicoli addetti alle operazioni di carico e scarico delle merci sito di fronte al civ. 87.

Via Guglielmo Oberdan, tratto compreso tra il civ. 99 e l’intersezione con Piazza Pittaluga:

divieto di transito veicolare eccetto per i veicoli afferenti al cantiere e veicoli diretti agli accessi laterali carrabili regolarmente autorizzati, con circolazione a senso unico alternato regolato a vista con precedenza ai veicoli provenienti da via Oberdan;

divieto di fermata su ambo i lati;

obbligo di svolta verso levante, per i veicoli provenienti dai passi carrabili;

Per tutte le tratte sopra descritte restano anche confermati i seguenti provvedimenti:

Viale Goffredo Franchini, dall’intersezione con via alla Chiesa Plebana alla piazza Pittaluga:

ripristino del doppio senso di marcia con istituzione, nel tratto compreso tra il civico 37 rosso e l’intersezione con le vie Chiesa Plebana e Campostano, del senso unico alternato regolato da impianto semaforico eventualmente coadiuvato da movieri;

istituzione del divieto di fermata in entrambi i lati nel tratto dall’intersezione con Via alla Chiesa Plebana e il civico 37rosso;

istituzione del divieto di fermata in ambo i lati del tratto tra il civico 9 rosso e Piazza Pittaluga;

ai veicoli in transito verso ponente, in corrispondenza dell’intersezione con la via alla Chiesa Plebana e la via Campostano, è fatto obbligo di svolta a destra e di immissione nella via Campostano;

limite massimo di velocità di 30 km/h in Viale Franchini, Piazza Pittaluga e Via Oberdan;

via Oberdan, all’altezza dei civici 166 rosso e 99, è confermata la soppressione dei due stalli riservati alle persone con limitata e impedita capacità motoria;

via Oberdan, lato mare, altezza civico 26, è confermata l’Istituzione di un settore di sosta (capienza 1 posto macchina), riservato a veicoli al servizio o in uso a persone portatrici di handicap motorio, in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso

Le modifiche ai bus

I percorsi degli autobus di linea urbana sono così temporaneamente variati: