Nervi, passeggiata imbrattata con scritte contro Toti

La passeggiata di Nervi è stata imbrattata da alcuni vandali con una scritta contro il presidente della Regione Giovanni Toti, che ha denunciato l'episodio sui propri canali social.

"A questi vandali farò sempre la guerra - ha scritto il governatore - ma imbrattando la passeggiata di Nervi, uno dei posti del cuore di tanti genovesi e tra le cartoline più belle di Genova, pensate davvero di offendere me? Noi rispondiamo colpo su colpo".

Federico Bogliolo, attuale assessore e candidato alla presidenza del Municipio Levante per il centrodestra, ha aggiunto: "Solidarietà. Al di là delle ideologie politiche, non sono mai giustificate le offese. Abbiamo già denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine verificheranno le telecamere, presenti in gran numero. Mi sono attivato con l’area tecnica per far cancellare questa vergognosa frase. La passeggiata di Nervi è il nostro gioiello e vogliamo che questi fatti non accadano più".