Nervi, identificati i vandali dell'ascensore delle Streghe: sono tutti minorenni

Lo scorso ottobre avevano danneggiato le telecamere e l'ascensore delle Streghe a Nervi. L'impianto collega un parcheggio multipiano in via Donato Somma con via Crocifisso ed era stato restaurato e riaperto due anni fa dal Comune.

Nessuno dei vandali poi rintracciati vive a Nervi, motivo per cui l'indagine ha impegnato per tre mesi i poliziotti del commissariato locale ma anche grazie al sistema di video sorveglianza cittadino, gli agenti sono riusciti a risalire a sette ragazzini, tutti minori senza precedenti.

Il gruppetto accompagnato dai genitori è stato prima convocato in commissariato e poi denunciato al tribunale dei minori.