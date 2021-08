Trovato accoltellato ai parchi di Nervi, indagano i carabinieri

Soccorso dal 118 un 47enne, i militari non escludono un gesto autolesionista

Giallo a Nervi dove i carabinieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti per una persona trovata, nella tarda mattinata di giovedì 19 agosto 2021, con diverse ferite da arma da taglio nei pressi dell'ingresso dei Parchi.

L'uomo, un 47enne italiano, era cosciente e dalle prime ricostruzioni dei militari non sembra essere stato derubato, aveva con sé il portafoglio con i documenti e anche del denaro all'interno. Dopo essere stato soccorso è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sull'episodio indagano i carabinieri che non hanno escluso un possibile gesto autolesionista, gli accertamenti sono comunque ancora in corso.