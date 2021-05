Ubriaco sul bus, litiga con un passeggero e blocca l’autobus: denunciato

È successo in viale Franchini, a Nervi. L’uomo è stato anche sanzionato per violazione delle norme anti coronavirus

Un uomo di 30 anni è stato denunciato per ubriachezza e interruzione di servizio pubblico per avere bloccato la partenza di un autobus in via Franchini.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta dell’autista di un bus della linea 607, che ha spiegato che il trentenne, dopo un litigio con un altro passeggero, gi aha impedito di proseguire la corsa.

I militari hanno quindi denunciato il trentenne e lo hanno anche sanzionato per violazione delle norme anti coronavirus.