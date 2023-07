Nervi, i padroni dei cani puntano il dito sulle multe: "È una persecuzione"

Multe a tappeto, mancanza di adeguate aree cani, e a Nervi scatta la petizione. Se ne è parlato in consiglio comunale con un'interrogazione della consigliera Francesca Ghio (Lista Rossoverde) che ha approfittato per chiedere all'amministrazione il punto della situazione sugli spazi per lo sgambamento in tutta la città.

"È da anni - denuncia Ghio - che va avanti la pratica da parte della polizia locale di multare dove ci sono irregolarità soprattutto nella conduzione di cani, anziché trovare una soluzione politica che permetta ai proprietari di avere un'area di sgambamento. È più conveniente al momento avere fare cassa con le multe?".

Tra le sanzioni elevate ai padroni dei cani, Ghio ne cita qualcuna: "Sono le più variegate, dal lunedì al venerdì tantissime sulla lunghezza del guinzaglio o la quantità dell'acqua all'interno delle bottigliette. Poi nel weekend, quando ci sono gruppi di persone che lasciano la spazzatura ovunque, la polizia locale non è presente". Nel suo intervento, la consigliera ha letto parte della lettera che ha raccolto le firme di numerosi nerviesi: "In nessuna misura riteniamo ancora tollerabile questa persecuzione. Non viviamo in uno stato di polizia e non vogliamo viverci. Chiediamo di allinearci almeno alle buone pratiche seguendo gli esempi di Mantova o Milano, con parchi con fasce orarie di tolleranza in cui gli animali possano stare liberi senza nascondersi dietro leggi obsolete e non in linea con i bisogni della collettività".

L'assessore agli Animali Francesca Corso ha replicato: "Il tema delle aree di sgambatura è molto sentito e non solo a Nervi. Con i municipi c’è stata grande collaborazione in questi mesi per trovare soluzioni alle problematiche della carenza di aree e per rispondere alle istanze dei padroni dei cani, nel rispetto delle regole e di chi un cane non lo ha. Tutti i presidenti hanno intanto rintracciato le aree sgambatura già esistenti, sono circa 50, evidenziando agli uffici gli interventi di manutenzione da fare, per renderle pienamente agibili. Il Comune ha già effettuato i sopralluoghi in queste aree per verificare lo stato dell’arte e intanto sono state individuate anche nuove aree cani, nelle zone in cui non ne esistono. Stiamo cercando le risorse necessarie, sia per le manutenzioni delle aree esistenti sia per quelle da creare ex novo. Non è vero che il Comune vuole fare cassa sulla pelle delle persone, ma se la polizia locale fa le multe è perché riscontra atteggiamenti irregolari".