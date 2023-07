Tentato furto in appartamento nella notte

Tentato furto in un appartamento in via Shelley a Nervi.

Quando la proprietaria è rientrata a casa ieri sera, lunedì 17 luglio, ha notato la porto manomessa. All'interno, fortunatamente, era tutto in ordine, segno che i ladri erano stati disturbati durante il colpo e si sono allontanati senza mettere a soqquadro l'alloggio e portare via oggetti di valore.

La donna ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivate le volanti; le indagini della polizia sono in corso per capire se si tratti di un caso isolato o di una banda con l'intenzione di prendere di mira il levante cittadino. Per contribuire a rendere le case meno vulnerabili ai furti e proteggere la proprietà durante l'estate, in cui i topi d'appartamento approfittano dell'assenza dei proprietari di casa durante le ferie, le forze dell'ordine forniscono diversi consigli.

Tra i suggerimenti comuni: assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse e bloccate correttamente e a doppia mandata, anche quando si esce per un breve periodo; installare sistemi di sicurezza: come allarmi antifurto, telecamere di sorveglianza o luci con sensori di movimento, per scoraggiare i ladri; chiedere ai vicini di fiducia di tenere d'occhio la casa e raccogliere la posta per evitare di lasciare evidenti segni di assenza; non condividere piani di viaggio o assenze prolungate su social media o annunci pubblici, in quanto potrebbe attirare l'attenzione dei malintenzionati.