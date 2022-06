Aggredisce una donna in stazione, fermato con il taser

Un giovane è stato bloccato con il taser, la pistola elettrica, e così reso innocuo. È successo nel primo pomeriggio di domenica 19 giugno 2022 presso la stazione ferroviaria di Genova Nervi.

La polizia è intervenuta su segnalazione di alcune persone per la presenza di un ragazzo molesto, che tentava di aggredire i passanti. Invece di calmarsi, alla vista delle divise l'esagitato si è mostrato ancora più violento. Al ché gli agenti hanno fatto ricorso al dispositivo in dotazione.

Sul posto è poi intervenuta un'ambulanza, che ha trasferito il giovane in ospedale in codice verde. La donna vittima delle attenzioni del ragazzo ha preferito non sporgere querela per ora, dunque al momento il ragazzo non ha subito alcun provvedimento.