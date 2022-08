"Aiuto, c'è un serpente che ci impedisce di entrare in casa"

Impossibilitati a entrare in casa a causa di un serpente, hanno chiesto aiuto a Gian Lorenzo Termanini, operatore dell'Ente nazionale protezione animali (Enpa). È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 agosto nel levante genovese.

"Una famiglia composta da marito, moglie e bambino - racconta Termanini - non poteva rientrare in casa poiché un serpente si era infilato nella fessura della parte superiore della porta, che dà sull'esterno. Ogni tanto spuntava e spariva. Aperto l'infisso e raggiunto con una scala l'animale, mi si è sfilato dalle mani (con i guanti protettivi) ed è fuggito. Meno male sono potuti rientrare a casa".

"Ho scoperto poi che il serpente si era rifugiato in alto poiché in casa si trovava un gatto, che praticamente ne ha evitato l'ingresso. Tutto è bene quel che finisce bene e auguri al serpente", conclude l'operatore dell'Enpa, che spiega come probabilmente si sia trattato di una biscia. Ma la famiglia non poteva sapere se il serpente era velenoso o meno.